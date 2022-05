Sport: la figurina di Senna venduta all'asta per 2.400 (Di giovedì 12 maggio 2022) Ayrton Senna, Roberto Baggio, Eusebio e Diego Maradona sono i campioni della prima asta italiana interamente dedicata alle figurine, organizzata su internet da Aste Bolaffi. I tre principali top - lot ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 12 maggio 2022) Ayrton, Roberto Baggio, Eusebio e Diego Maradona sono i campioni della primaitaliana interamente dedicata alle figurine, organizzata su internet da Aste Bolaffi. I tre principali top - lot ...

