Sport | Bebe Vio invita Draghi a Giochi senza barriere | ' gli offro lo spritz'

(Di giovedì 12 maggio 2022) Roma, 12 mag. - (Adnkronos) - "Se devo dire un nome che mi piacerebbe davvero vedere allo Stadio dei Marmi, dico lui. Sarebbe un sogno se venisse, è una persona fantastica e mi piacerebbe davvero se vedesse con i suoi occhi un pezzo d'Italia bellissima".Vio GrandisMarioai Wembrace Games di Roma, in programma il 13 giugno. "Io posso offrirgli uno, ma se ha una tuta e vuole giocare è il benvenuto", aggiunge, in un'intervista a 'Leggo' la campionessa paralimpica. I WEmbrace Games sono l'appuntamento annuale dei '' organizzati daVio tramite l'associazione Art4, fondata nel 2009 dai suoi genitori. La campionessa paralimpica è organizzatrice e madrina dell'evento, che vedrà ...

Advertising

361_magazine : La nuova iniziativa solidale di #BebeVio - davidedesario : Bebe Vio Grandis, i WEmbrace Games a Roma insieme a Leggo: «Il mio sogno? Fare sempre di più per aiutare gli altri.… -

La volonta di emulazione puo generare una forza enorme, ed e per questo che Alphazer ha costruito un team di ambassador che possano essere dei modelli positivi, nelloe non solo:Vio e ...Per stimolarne la produzione è utile faree attività fisica ; avete presente la soddisfazione euforica che si ha dopo un intenso sforzo fisico Ecco, quella è merito delle endorfine. Anche ...Bebe Vio Grandis invita Mario Draghi ai Wembrace Games di Roma, in programma il 13 giugno. "Io posso offrirgli uno spritz, ma se ha una tuta e vuole giocare è il benvenuto", aggiunge, in un'intervista ...Le Range Rover Sport passe la troisième. Le gros bébé de Land Rover reste un SUV massif, luxueux et sportif. Mais il peut désormais être motorisé par un bloc hybride rechargeable. Son habitacle fait ...