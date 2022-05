Spazio, ecco la prima foto di Sagittarius A*: il buco nero al centro della Via Lattea (Di giovedì 12 maggio 2022) Lo Spazio ha un mistero in meno: il buco nero al centro della Via Lattea ha finalmente un “volto”. L’esistenza di Sagittarius A*, questo il nome del corpo celeste, finora era solo teorica anche se tutti gli indizi portavano gli scienziati a credere fermamente nella sua esistenza. L’incredibile scoperta è stata resa possibile grazie alla collaborazione internazionale tra Eht, Inaf, Infn e le Università Federico II di Napoli e di Cagliari. buco nero Sagittarius A*, una foto rivoluzionaria Sono passati appena tre anni dalla prima foto scattata ad un buco nero nella storia dell’umanità. Un risultato storico che ci ha permesso di ... Leggi su zon (Di giovedì 12 maggio 2022) Loha un mistero in meno: ilalViaha finalmente un “volto”. L’esistenza diA*, questo il nome del corpo celeste, finora era solo teorica anche se tutti gli indizi portavano gli scienziati a credere fermamente nella sua esistenza. L’incredibile scoperta è stata resa possibile grazie alla collaborazione internazionale tra Eht, Inaf, Infn e le Università Federico II di Napoli e di Cagliari.A*, unarivoluzionaria Sono passati appena tre anni dallascattata ad unnella storia dell’umanità. Un risultato storico che ci ha permesso di ...

