Spagna | in arrivo la legge che introduce il congedo mestruale | tre giorni al mese Primo Paese in Occidente

(Di giovedì 12 maggio 2022) Trealdiper le donne che soffrono di forti dolori mestruali. Lo prevede una bozza didel governo spagnolo, che dovrebbe essere approvata nel corso della prossima settimana. Come sisul Telegraph, Madrid sta per diventare quindi iloccidentale a offrire un simile diritto, presente al momento solo in alcuni Paesi asiatici – tra cui Giappone, Corea del Sud e Indonesia – e in Zambia. Secondo quanto riferito dalla Società spagnola di ginecologia e ostetricia, circa un terzo delle donne con il ciclo soffre di dismenorrea – il dolore uterino che accompagna le mestruazioni – e la percentuale aumenta se si conteggia anche la fase pre, spesso anch’essa dolorosa. Fra i sintomi anche mal testa e diarrea. Il ...

Advertising

DCiamei : RT @GiulyDuchessa: Crisi Mercedes: filming day in Spagna e proseguono i correttivi anti porpoising. Mistero sulla specifica della PU2, ment… - chiara1__ : Io che arrivo in Spagna per andare a litigare con quelli che ci accusano - srsheadx : spagna arrivo - huelvaturismo : RT @SpagnaInItalia: Non vedi l'ora dell'arrivo dell'estate? ?? #PuntaUmbría è una delle località costiere più belle di #Huelva, nonché la… - ynnniv : RT @RosarioGiuliana: #Mercedes a #Barcellona con altre novità e Power Unit n°2, dopo un #filmingday. W13 Terza forza ma più vicina al mildf… -

Il Fatto Quotidiano

Alfa Romeo punta a migliorarsi ulteriormente ine proverà ancora una volta a lottare per ... Se tutto va secondo i piani, è inun 'grande aggiornamento'. Il team punta a separarsi da ...... e aver danneggiato, la scalinata di Trinità dei Monti , in Piazza dia Roma . L'uomo, che ... All'del carro attrezzi, l'auto di lusso non c'era più, perché il giovane era riuscito a fare ... Spagna, in arrivo la legge che introduce il congedo mestruale: tre giorni al mese Estate in anticipo non solo in Italia, ma anche in Europa dove si toccano temperature record oltre i 35°C. In Spagna superati i 40°C.Stasera 18 Paesi in gara e ospiti Il Volo. Tra le esibizioni grande attesa per San Marino che schiera Achille Lauro e Malta con Emma Muscat, conosciuta in Italia per la partecipazione al talent Amici ...