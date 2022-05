Advertising

TuttoMercatoWeb : TMW - Sorrentino: 'Maignan piacevole sorpresa, ma Donnarumma è il portiere più forte al mondo' - PianetaMilan : #Sorrentino: “#Maignan piacevole sorpresa, ma #Donnarumma migliore al mondo” #ACMilan #Milan #SempreMilan -

Pianeta Milan

Parola chiave: leader. Stefanolo ripete più e più volte: 'ha personalità e carisma. Sembra sia al Milan da dieci anni'. Numeri da star: 17 clean sheet stagionali, 15 di questi in Serie A, 20 gol subiti in 24 ...Parola chiave: leader. Stefanolo ripete più e più volte: 'ha personalità e carisma. Sembra sia al Milan da dieci anni'. Numeri da star: 17 clean sheet stagionali, 15 di questi in Serie A, 20 gol subiti in 24 ... Sorrentino: “Maignan piacevole sorpresa, ma Donnarumma migliore al mondo” Gianluigi Donnarumma sta passando un periodaccio al Paris Saint Germain: la convivenza con Keylor Navas lo logora e gli errori in Champions League sono ancora ben stampati nella mente dei tifosi parig ...Stefano Sorrentino manda a stendere i critici di Gianluigi Donnarumma Gianluigi Donnarumma sta passando un periodaccio al Paris Saint Germain: la convivenza con Keylor Navas lo logora e gli errori in ...