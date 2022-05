Sordelli (Volkswagen): 'Problema infrastrutture ricarica è di qualità non quantità' (Di giovedì 12 maggio 2022) Roma, 12 mag. (Adnkronos) - Nella transizione verso la mobilità elettrica "bisogna lavorare in ottica di infrastrutture di ricarica. In Europa stanno crescendo, non così velocemente come si sta diffondendo l'auto elettrica. In Italia non credo ci sia un Problema di quantità, ma di qualità e localizzazione geografica". Lo ha affermato Stefano Sordelli, Future Mobility Director di Volkswagen Group Italia, nel corso della prima edizione del Mobility Forum. "Abbiamo stretto importanti accordi con le aziende che si occupano di energia" con l'obiettivo di "moltiplicare per cinque i punti di ricarica ad alta potenza da oggi al 2025. Lo abbiamo fatto in Italia con Enel, dando vita a una joint venture, che è già sorta ma che verrà ufficializzata nei prossimi ... Leggi su iltempo (Di giovedì 12 maggio 2022) Roma, 12 mag. (Adnkronos) - Nella transizione verso la mobilità elettrica "bisogna lavorare in ottica didi. In Europa stanno crescendo, non così velocemente come si sta diffondendo l'auto elettrica. In Italia non credo ci sia undi, ma die localizzazione geografica". Lo ha affermato Stefano, Future Mobility Director diGroup Italia, nel corso della prima edizione del Mobility Forum. "Abbiamo stretto importanti accordi con le aziende che si occupano di energia" con l'obiettivo di "moltiplicare per cinque i punti diad alta potenza da oggi al 2025. Lo abbiamo fatto in Italia con Enel, dando vita a una joint venture, che è già sorta ma che verrà ufficializzata nei prossimi ...

