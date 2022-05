“Sono tutte ca…”. Le Iene, lo sfogo di Bianca Guaccero a Mediaset. E volano parole pesanti (Di giovedì 12 maggio 2022) Non le manda di certo a dire Bianca Guaccero a Le Iene. Ospite del programma di Neri Parenti, l’ex conduttrice di Detto Fatto, si è tolta qualche sassolino dalla scarpa. Come sappiamo, il suo programma non andrà in onda la prossima stagione e il futuro della conduttrice è più che mai incerto. E il fatto che sia a Mediaset, almeno per una puntata soltanto de Le Iene, fa pensare che non scorra buon sangue tra lei e la Rai (ma Sono solo congetture). Bianca Guaccero a Le Iene ha fatto un lungo discorso su quella stampa che usa titoli sensazionalistici per raccontare di cose private delle persone. “Da qualche tempo qualcuno mi tormenta scrivendo sui giornali cose non vere su di me, utilizzando il trucchetto di un titolo ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 12 maggio 2022) Non le manda di certo a direa Le. Ospite del programma di Neri Parenti, l’ex conduttrice di Detto Fatto, si è tolta qualche sassolino dalla scarpa. Come sappiamo, il suo programma non andrà in onda la prossima stagione e il futuro della conduttrice è più che mai incerto. E il fatto che sia a, almeno per una puntata soltanto de Le, fa pensare che non scorra buon sangue tra lei e la Rai (masolo congetture).a Leha fatto un lungo discorso su quella stampa che usa titoli sensazionalistici per raccontare di cose private delle persone. “Da qualche tempo qualcuno mi tormenta scrivendo sui giornali cose non vere su di me, utilizzando il trucchetto di un titolo ...

