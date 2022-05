“Sono pazzo di lui”. Cristiano Malgioglio e il cantante, sorpresa dall’Eurovision: “Subito feeling” (Di giovedì 12 maggio 2022) Eurovision Song Contest e Cristiano Malgioglio, è record. La manifestazione, con il commento di Gabriel Corsi e Malgioglio, quest’anno si svolge a Torino dopo la passata vittoria dei Maneskin. La prima serata è stata seguita da tantissimi telespettatori. Sono stati 5 milioni e 507mila gli spettatori della puntata trasmessa da Rai1 martedì 10 maggio, share del 27%. Un risultato mai toccato prima. Merito sicuramente anche di un fattore: a commentare l’Eurovision Song Contest 2022, con Gabriele Corsi, c’è anche Cristiano Maglioglio, l’amato paroliere e cantautore siciliano. Proprio poco tempo fa su Cristiano Malgioglio uscì una clamorosa voce. Il cantante, che recentemente ha detto no a La Pupa e il Secchione Show, è stato sposato infatti con una donna ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 12 maggio 2022) Eurovision Song Contest e, è record. La manifestazione, con il commento di Gabriel Corsi e, quest’anno si svolge a Torino dopo la passata vittoria dei Maneskin. La prima serata è stata seguita da tantissimi telespettatori.stati 5 milioni e 507mila gli spettatori della puntata trasmessa da Rai1 martedì 10 maggio, share del 27%. Un risultato mai toccato prima. Merito sicuramente anche di un fattore: a commentare l’Eurovision Song Contest 2022, con Gabriele Corsi, c’è ancheMaglioglio, l’amato paroliere e cantautore siciliano. Proprio poco tempo fa suuscì una clamorosa voce. Il, che recentemente ha detto no a La Pupa e il Secchione Show, è stato sposato infatti con una donna ...

Advertising

MrM25667911 : @CalliopeMusa Grazie del benvenuto...mi presento: sono un cappello pazzo che gestisce una confraternita di cappelli… - Mauallegro : @DiDonadice Svezia e Finlandia fino a prova contraria fanno il cazzo che vogliono senza chiedere permesso ne a lei… - bubblykooroo : @rmeelzeh oh no sono diventato pazzo- HAHAHA bene bene tu??? - wimganz : RT @il_cappellini: Analoga convergenza nei talk. Qui la prof “complessista” Di Cesare spiega la sua visione della guerra, i cui responsabil… - rxazel_ : RT @impiccandosii: non capisco perchè vi stupite quando ricordo delle cose che mi raccontate, giuro che non sono un pazzo ossessionato semp… -