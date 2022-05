“Sono pazzo di lui”. Cristiano Malgioglio e il cantante: “È nato un grande feeling” (Di giovedì 12 maggio 2022) Da quando l’Eurovision Song Contest, Laura Pausini, Mika ed Alessandro Cattelan, hanno debuttato nei piccoli schermi di tutta Europa, il pubblico e anche una lunga serie di personaggi celebri hanno iniziato a commentare le varie esibizioni dei tantissimi artisti in gara. Tra questi i più iconici Sono naturalmente di Cristiano Malgioglio. Non delude mai. La rete, in queste ore, si sta costellando delle esilaranti dichiarazioni che Cristiano Malgioglio, paroliere e star indiscussa della tv, sta facendo appunto in occasione degli sgargianti live dell’Eurovision Song Contest 2022. Commentando senza pietà outfit e talento dei concorrenti, ha poi perso la testa per un giovane. Cristiano Malgioglio sul cantante: “Sono ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 12 maggio 2022) Da quando l’Eurovision Song Contest, Laura Pausini, Mika ed Alessandro Cattelan, hanno debuttato nei piccoli schermi di tutta Europa, il pubblico e anche una lunga serie di personaggi celebri hanno iniziato a commentare le varie esibizioni dei tantissimi artisti in gara. Tra questi i più iconicinaturalmente di. Non delude mai. La rete, in queste ore, si sta costellando delle esilaranti dichiarazioni che, paroliere e star indiscussa della tv, sta facendo appunto in occasione degli sgargianti live dell’Eurovision Song Contest 2022. Commentando senza pietà outfit e talento dei concorrenti, ha poi perso la testa per un giovane.sul: “...

Advertising

MrM25667911 : @CalliopeMusa Grazie del benvenuto...mi presento: sono un cappello pazzo che gestisce una confraternita di cappelli… - Mauallegro : @DiDonadice Svezia e Finlandia fino a prova contraria fanno il cazzo che vogliono senza chiedere permesso ne a lei… - bubblykooroo : @rmeelzeh oh no sono diventato pazzo- HAHAHA bene bene tu??? - wimganz : RT @il_cappellini: Analoga convergenza nei talk. Qui la prof “complessista” Di Cesare spiega la sua visione della guerra, i cui responsabil… - rxazel_ : RT @impiccandosii: non capisco perchè vi stupite quando ricordo delle cose che mi raccontate, giuro che non sono un pazzo ossessionato semp… -