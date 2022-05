Sondaggi Euromedia: guerra ed energia, gli italiani criticano Draghi (Di giovedì 12 maggio 2022) Gli italiani mettono in croce Draghi per come sta gestendo la vicenda del conflitto russo-ucraino. Secondo i Sondaggi Euromedia Research, appena il 20,2% degli intervistati ritiene che il premier stia conducendo una politica “a tutela degli interessi del nostro Paese”. Dal restante campione arriva un coro di critiche: per il 24,5% l’agenda di Draghi è dettata da Biden e dagli Usa, per il 16,4% la posizione del premier è addirittura di seconda o terza fila in Europa mentre il 7,8% la definisce di eccessiva e interessata neutralità. Un 18,5% crede invece che Draghi stia effettivamente lavorando in difesa della pace. Anche sulla gestione della crisi energetica causata dal conflitto, il premier riceve critiche. Il 34,1% definisce il tour del gas del governo (cioè i viaggi ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 12 maggio 2022) Glimettono in croceper come sta gestendo la vicenda del conflitto russo-ucraino. Secondo iResearch, appena il 20,2% degli intervistati ritiene che il premier stia conducendo una politica “a tutela degli interessi del nostro Paese”. Dal restante campione arriva un coro di critiche: per il 24,5% l’agenda diè dettata da Biden e dagli Usa, per il 16,4% la posizione del premier è addirittura di seconda o terza fila in Europa mentre il 7,8% la definisce di eccessiva e interessata neutralità. Un 18,5% crede invece chestia effettivamente lavorando in difesa della pace. Anche sulla gestione della crisi energetica causata dal conflitto, il premier riceve critiche. Il 34,1% definisce il tour del gas del governo (cioè i viaggi ...

