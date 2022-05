Sneakers Zèta x Nespresso | un nuovo passo in avanti per la circolarità

(Di giovedì 12 maggio 2022)collabora con, un brand di moda a impatto zero, per realizzare una capsule collection direalizzate con i fondi di caffè, pioniere e punto di riferimento per il caffè porzionato di altissima qualità, ha collaborato con, start-up di moda che disegna e crea scarpe riciclate, riciclabili e vegane con il minor impatto ambientale possibile, per ideare RE:GROUND, un’elegante sneaker realizzata con fondi di caffè esausto. La capsule collection RE:GROUND in edizione limitata si ispira ai principi del No-Waste, dell’eco-design e dello stile francese ed è destinata a diventare la prossima icona nel panorama della moda sostenibile. Ogni paio diRE:GROUND contiene l’equivalente di 12 tazzine di fondi di caffè provenienti dal programma di riciclo ...

