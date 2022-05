SKY – Meret, l’agente ha incontrato Il Napoli: comunicata la volontà del portiere. Spunta Sirigu (Di giovedì 12 maggio 2022) Incontro tra il procuratore di Alex Meret e Cristiano Giuntoli. Federico Pastorello ha comunicato la volontà del portiere. Spunta Sirigu. l’agente di Alex Meret, Federico Pastorello, ha incontrato il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli per fare il punto della situazione sul calciatore. Secondo la redazione di Sky Sport 24, l’ agente del portiere del Napoli, ha comunicato che il calciatore non è più incline ad accettare il dualismo con David Ospina. Meret vorrebbe restare al Napoli, ma vorrebbe essere certo che la società punti su su di lui prima di firmare il rinnovo del contratto che scade nel 2023. Nel caso in cui i piani del Napoli ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 12 maggio 2022) Incontro tra il procuratore di Alexe Cristiano Giuntoli. Federico Pastorello ha comunicato ladeldi Alex, Federico Pastorello, hail direttore sportivo delCristiano Giuntoli per fare il punto della situazione sul calciatore. Secondo la redazione di Sky Sport 24, l’ agente deldel, ha comunicato che il calciatore non è più incline ad accettare il dualismo con David Ospina.vorrebbe restare al, ma vorrebbe essere certo che la società punti su su di lui prima di firmare il rinnovo del contratto che scade nel 2023. Nel caso in cui i piani del...

