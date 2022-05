Shireen Abu Akleh | chi ha ucciso la giornalista?

Advertising

Migliaia di persone si sono radunate a Ramallah per partecipare alle esequie della storica corrispondente dell'emittente qatariota '' Al Jazeera '',Akleh , uccisa ieri a Jenin, in Cisgiordania, mentre documentava una operazione delle Forze di difesa israeliane in un campo profughi palestinese. Il presidente palestinese Mahmoud Abb ...L'Autorità nazionale palestinese (Anp) ha respinto la richiesta di Israele di una indagine congiunta sulla uccisione della reporter di Al - JazeeraAkleh. Lo ha detto su twitter il ministro degli Affari Civili Hussein al - Sheikh smentendo informazioni stampa contrarie. Il ministro ha aggiunto che l'Anp svolgerà la sua indagine "in ...La giornalista di Al Jazeera Shireen Abu Akleh è stata uccisa mentre stava documentando quello che accadeva nel campo profughi in Cisgiordania. Israele e Palestina si accusano a vicenda di essere i ...Mahmoud Abbas ha apertamente accusato Israele di essere pienamente responsabile dell'uccisione della giornalista di Al Jazeera. "Abbiamo rifiutato l'indagine congiunta, non ci fidiamo".