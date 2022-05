Advertising

robymes : Questa settimana inizia la sesta stagione di Shetland. Non vedo l'ora. -

Today.it

Credits photo: @Giallo TV Debutta6 su Giallo , lastagione della serie poliziesca britannica, al via da stasera 12 maggio . Composto da sei episodi, il nuovo ciclo di episodi andrà in onda sul canale 38 ogni giovedì in ...Credits photo: @BBC Arrivano i nuovi episodi di6 in Italia. A partire dal 12 maggio andrà in onda lastagione inedita su Giallo , canale 38 del digitale terrestre; sei episodi trasmessi uno a settimana, ogni giovedì in prima serata (... Shetland, la sesta stagione su Giallo: trama e anticipazioni Debutta Shetland 6 su Giallo, la sesta stagione della serie poliziesca britannica, al via da stasera 12 maggio. Composto da sei episodi, il nuovo ciclo di episodi andrà in onda sul canale 38 ogni ...Shetland 6 anticipazioni trama puntata stasera su Giallo stasera giovedì 12 maggio 2022. Dove in streaming, quando replica in tv.