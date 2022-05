**Senato: Conte, 'Ferrara mi ha chiamato, non sarà lui candidato M5s a guida Esteri'** (Di giovedì 12 maggio 2022) Roma, 12 mag. (Adnkronos) - "Il senatore Ferrara mi ha chiamato e mi ha detto che non ha alcuna velleità di fare il presidente di commissione e quindi non sarà lui il candidato nostro alla guida delle commissione Esteri del Senato. Si tratta di un senatore serio che ha conquistato negli anni la stima dei colleghi". Così Giuseppe Conte a Piazza Pulita su La7. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 12 maggio 2022) Roma, 12 mag. (Adnkronos) - "Il senatoremi hae mi ha detto che non ha alcuna velleità di fare il presidente di commissione e quindi nonlui ilnostro alladelle commissionedel Senato. Si tratta di un senatore serio che ha conquistato negli anni la stima dei colleghi". Così Giuseppea Piazza Pulita su La7.

Advertising

giannantonio51 : RT @MarykoMayko: @DavideAiello85 @matteorenzi Matteo Renzi dopo aver perso il referendum si è dimesso dalla carica di PdC. Conte, pur non a… - dome2727 : RT @graziadangelo5s: Finalmente è stata approvata al Senato la Legge #Salvamare del @Mov5Stelle ?? Una legge importantissima, il cui iter è… - Tag43_ita : Grillino della prima ora, pacifista e anti-americano. Sotto l’anima barricadera però si nasconde un cuore contiano.… - PoliticRetwitt : RT @IndiniAndrea: Non solo #Conte non ha ancora espulso #Petrocelli dal #M5S ma adesso, svela @FraBoezi su @ilgiornale, vuole sostituirlo i… - vitube8991 : RT @MarykoMayko: @DavideAiello85 @matteorenzi Matteo Renzi dopo aver perso il referendum si è dimesso dalla carica di PdC. Conte, pur non a… -