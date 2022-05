“Sei una mer*a!”: Lulù Selassié e il gestaccio in diretta, le telecamere hanno ripreso tutto [FOTO] (Di giovedì 12 maggio 2022) Lulù Selassié derisa in diretta, le telecamere hanno ripreso il gesto sessista: rivoluzione sui social network, è una tv retrograda Lulu-Selassié (Grandefratellovip.it)Scandalo su Lulù Selassié. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini è diventata tema centrale della chiacchierata fatta al Maurizio Costanzo Show con Aldo Montano e Manuel Bortuzzo ospiti. Una conversazione ritenuta sessista e diffamatoria ha preso piede in diretta tv durante lo show del famoso conduttore italiano. Maurizio intervistando Manuel ha deciso di riproporre la tematica che vedeva protagonista Lulù Selassié, ma secondo i telespettatori l’ha fatto nel modo più sbagliato possibile, ... Leggi su direttanews (Di giovedì 12 maggio 2022)derisa in, leil gesto sessista: rivoluzione sui social network, è una tv retrograda Lulu-(Grandefratellovip.it)Scandalo su. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini è diventata tema centrale della chiacchierata fatta al Maurizio Costanzo Show con Aldo Montano e Manuel Bortuzzo ospiti. Una conversazione ritenuta sessista e diffamatoria ha preso piede intv durante lo show del famoso conduttore italiano. Maurizio intervistando Manuel ha deciso di riproporre la tematica che vedeva protagonista, ma secondo i telespettatori l’ha fatto nel modo più sbagliato possibile, ...

