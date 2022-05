Scuola elementare chiusa da tre anni, i residenti infuriati con l’amministrazione (Di giovedì 12 maggio 2022) di Monica De Santis Una Scuola chiusa da tre anni per dei lavori di riqualificazione e di adeguamento alle nuove norme anti sismiche. Una Scuola, quella materna ed elementare, che con la sua chiusura sta creando non pochi disagi ai genitori ed ai piccoli allievi. Ed è proprio per far si che questi lavori vengano una volta per tutte conclusi che scende nuovamente in campo il “Comitato?Civico Dragone” che attraverso una nota spiega le problematiche e le criticità che i residenti della frazione del comune di Vietri Sul Mare deve fronteggiare a causa della chiusura di questo plesso scolastico. “Ad oggi non si conosce una data precisa per la riapertura, – spiegano i componenti del comitato – intanto le famiglie di Dragonea ci segnalano l’esasperante condizione cui sono costrette a ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 12 maggio 2022) di Monica De Santis Unada treper dei lavori di riqualificazione e di adeguamento alle nuove norme anti sismiche. Una, quella materna ed, che con la sua chiusura sta creando non pochi disagi ai genitori ed ai piccoli allievi. Ed è proprio per far si che questi lavori vengano una volta per tutte conclusi che scende nuovamente in campo il “Comitato?Civico Dragone” che attraverso una nota spiega le problematiche e le criticità che idella frazione del comune di Vietri Sul Mare deve fronteggiare a causa della chiusura di questo plesso scolastico. “Ad oggi non si conosce una data precisa per la riapertura, – spiegano i componenti del comitato – intanto le famiglie di Dragonea ci segnalano l’esasperante condizione cui sono costrette a ...

