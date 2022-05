Advertising

orizzontescuola : Scuola di Teramo ricerca docente AA25, Lingua Francese. Scadenza 14 maggio - Cityrumors_it : Scuola Fedele Romani a Roseto, nuovo plesso pronto entro il 2026. Luciani: 'Sarà un edificio al passo coi tempi' NO… - ekuonews : Scuola a Teramo, D'Alberto e Cavallari: 'Patrimonio scolastico interamente finanziato con 72 milioni' - AnsaAbruzzo : Scuola: D'Alberto, per Teramo 71 mln di finanziamenti - Cityrumors_it : Teramo, i bambini disegnano la passione per il calcio #Icolorideltifo #scuola #teramo -

Agenzia ANSA

Per quanto riguarda gli altri capoluoghi di provincia, invece, sono arrivati finora 6,1 milioni a, 3 all'Aquila e 2,5 a Chieti. Quella per unamigliore, che passa anche per delle ...... si tratta di Giuseppe, 77 anni, scomparso da tempo Tragedia sfiorata, nel primo pomeriggio di ieri, a Giulianova () . Il ragazzo, un 13enne, era insieme ad alcuni compagni diquando una ... Scuola: D'Alberto, per Teramo 71 mln di finanziamenti - Abruzzo ROMA – Ottantuno interventi per la messa in sicurezza e ristrutturazione delle scuole sono stati finanziati in Abruzzo con 103 milioni di euro derivanti dal Pnrr, il Piano Nazionale di ...L'Aquila. "Ottantuno interventi per la messa in sicurezza e ristrutturazione delle scuole sono stati finanziati in Abruzzo con 103 milioni di euro derivanti dal Pnrr, il Piano Nazionale di Ripresa e R ...