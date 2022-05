Scherma | Coppa del Mondo 2022 | otto spadisti azzurri staccano il pass per la fase finale del torneo di Heidenheim

(Di giovedì 12 maggio 2022) Cala il sipario sulla prima giornata di gare in quel di. La trasferta teutonica didelregala adel Bel Paese l’accesso alladeldi singolo, in programma domani a partire dalle 9.00. Avanzano al tabellone principale senzaare dal taglio degli scontri diretti Valerio Cuomo ed Enrico Garozzo, mentre i preliminari sono risultati fatali per Enrico Piatti (sconfitto 15-12 dal connazionale Davide Di Veroli, poi battuto a sua volta dal sudcoreano Kweon) e Andrea Vallosio, estromesso di misura per mano dello spagnolo Fabregat. Fuori anche Filippo Armaleo (15-9 a vantaggio del compagno di squadra Matteo Tagliariol).del ...

