Scherma, Coppa del Mondo 2021-2022: ben 24 fiorettisti italiani in pedana a Incheon nel weekend (Di giovedì 12 maggio 2022) Conto alla rovescia quasi esaurito per la tappa sudcoreana di Coppa del Mondo dedicata al fioretto. Il CT azzurro Stefano Cerioni ha selezionato ben 24 schermidori per le prove individuali del fine settimana che coinvolgeranno il settore maschile e quello femminile. Il programma prevede i turni preliminari degli uomini nella giornata di venerdì (inizio alle 3.00 ora italiana), sabato toccherà alle donne giocarsi il posto in tabellone (sempre a partire dalle 3.00). Domenica spazio alla fase clou del torneo, finali dalle 11.00. Giorgio Avola, Guillaume Bianchi, Alessio Di Tommaso, Davide Filippi, Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Francesco Ingargiola, Edoardo Luperi, Filippo Macchi, Tommaso Marini, Lorenzo Nista e Damiano Rosatelli cercheranno di replicare il grande risultato di squadra ottenuto a Plovdiv due settimane fa, dove gli azzurri hanno ...

