Sara Tommasi commenta le foto di Britney Spears nuda sui social: "In lei rivedo me. Quando stavo male mi spogliavo. Va aiutata" (Di giovedì 12 maggio 2022) Il comportamento di Britney Spears desta preoccupazioni. La cantante, nei giorni scorsi, ha postato una serie di foto di nudo integrale che hanno lasciato a bocca aperta i fan e non solo. Anche Sara Tommasi ha voluto commentare l'atteggiamento della popstar, ricordando a Fanpage il suo passato turbolento: "In lei rivedo me. Non sta bene, va aiutata. Io non sono Britney Spears, però facevo quelle cose lì". Dieci anni fa, infatti, Sara Tommasi è stata al centro della cronaca per una serie di atteggiamenti allarmanti, dovuti a stress e a un disagio psichico: "Forse lei non è molto lucida al momento per comportarsi così. Pubblicarsi nuda, gestire la propria immagine in ...

