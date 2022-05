Salvini: “Mozione contro le armi? Draghi ha parlato di pace” (Di giovedì 12 maggio 2022) ROMA – “Io sono ottimista e fiducioso per natura. Ho letto i giornali, ma mi va bene fino a un certo punto… Non commento i se. Draghi ha parlato di pace, non so se con Joe Biden abbiano anche parlato di armi, ne parleremo insieme”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini (foto), rispondendo alla domanda circa la sua posizione su un’eventuale Mozione parlamentare contro la fornitura e l’invio di nuove armi all’Ucraina. E ha poi ribadito: “La mia posizione è contraria a più armi, ne discuterei con il mio movimento. Non sono d’accordo nell’alzare i toni, noi non siamo in guerra con nessuno ma credo che sia interesse di tutti, in primis dell’Ucraina, spegnere il fuoco. C’è bisogno di una pace cercata e ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 12 maggio 2022) ROMA – “Io sono ottimista e fiducioso per natura. Ho letto i giornali, ma mi va bene fino a un certo punto… Non commento i se.hadi, non so se con Joe Biden abbiano anchedi, ne parleremo insieme”. Così il leader della Lega, Matteo(foto), rispondendo alla domanda circa la sua posizione su un’eventualeparlamentarela fornitura e l’invio di nuoveall’Ucraina. E ha poi ribadito: “La mia posizione è contraria a più, ne discuterei con il mio movimento. Non sono d’accordo nell’alzare i toni, noi non siamo in guerra con nessuno ma credo che sia interesse di tutti, in primis dell’Ucraina, spegnere il fuoco. C’è bisogno di unacercata e ...

