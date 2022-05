Salute e Sport, Tennis&Friends torna al Foro Italico (Di giovedì 12 maggio 2022) (Adnkronos) – Un match ‘legend’ in stile anni ’60 in omaggio a Nicola Pietrangeli, screening e check up gratuiti oltre a uno ‘speaking corner’ per incontrare i medici, tanti personaggi dello Sport, della solidarietà e dello spettacolo, “ambassador” dell’evento: la prevenzione. torna al Foro Italico di Roma, sabato 14 maggio, con una Special Edition di Tennis & Friends–Salute e Sport, la manifestazione nata oltre dieci anni fa dall’intuizione del professor Giorgio Meneschincheri, specialista in Medicina Preventiva e docente presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore. “Essere presenti a una manifestazione come Tennis & Friends, nella quale la Salute e il benessere delle persone sono al centro di tutto, è un segnale importante: ancora una volta, il mondo ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 12 maggio 2022) (Adnkronos) – Un match ‘legend’ in stile anni ’60 in omaggio a Nicola Pietrangeli, screening e check up gratuiti oltre a uno ‘speaking corner’ per incontrare i medici, tanti personaggi dello, della solidarietà e dello spettacolo, “ambassador” dell’evento: la prevenzione.aldi Roma, sabato 14 maggio, con una Special Edition di Tennis & Friends–, la manifestazione nata oltre dieci anni fa dall’intuizione del professor Giorgio Meneschincheri, specialista in Medicina Preventiva e docente presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore. “Essere presenti a una manifestazione come Tennis & Friends, nella quale lae il benessere delle persone sono al centro di tutto, è un segnale importante: ancora una volta, il mondo ...

