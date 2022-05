(Di giovedì 12 maggio 2022) (Adnkronos) –e rimborsabile in Italia, farmaco indicato per il trattamento di mantenimento nei pazienti con, localmente avanzato o metastatico, senza progressione dopo una chemioterapia a base di platino. Jan Kirsten, Presidente e Amministratore Delegato HelthcareItalia, ha sottolineato l’importanza della cooperazione tra le aziende che hanno reso possibile questo importante risultato. “Questaper noi ha significato chiaramente rafforzare la nostra presenza sul mercato e portare avanti la ricerca e soprattutto l’innovazione nell’interesse dei pazienti.rappresenta questo prodotto che noi siamo stati in grado di sviluppare a beneficio dei pazienti e che potrà dimostrare la sua superiorità anche per il ...

Advertising

TUintermediari : Alleanza Assicurazioni: nel 2021 tre nuove soluzioni in ambito casa, investimenti Esg e salute - My_Salute : La Finlandia sta svolgendo un'esercitazione militare senza precedenti vicino ai confini russi. Le esercitazioni so… - FerrazzoliMarco : RT @CNRsocial_: #10maggio | ore 16.30 | Pisa Comunicare ambiente e salute: un'alleanza necessaria tra ricercatori, amministratori, cittadin… - EdizioniETS : RT @CNRsocial_: #10maggio | ore 16.30 | Pisa Comunicare ambiente e salute: un'alleanza necessaria tra ricercatori, amministratori, cittadin… - MassimoChiaram7 : RT @CNRsocial_: #10maggio | ore 16.30 | Pisa Comunicare ambiente e salute: un'alleanza necessaria tra ricercatori, amministratori, cittadin… -

Adnkronos

Progettare un servizio rimuovendo le barriere d'accesso ed evitando ripercussioni sulla... Per esempio, in Coop3.0 e in Reverse, la bussola viene usata costantemente su ogni nuovo ...Il tempo è parte di unatra medico e malato, che con il loro vissuto, le loro emozioni, devono, a volte, condurre una battaglia dura e defatigante. Salute, da alleanza Merck-Pfizer ora disponibile avelumab per carcinoma uroteliale (Adnkronos) - Disponibile e rimborsabile in Italia avelumab, farmaco indicato per il trattamento di mantenimento nei pazienti con ...(Adnkronos Salute) - “Avelumab rappresenta la pipeline più importante ... principalmente uomini, che ne hanno bisogno. L’alleanza con Pfizer per noi significa chiaramente rafforzare la nostra presenza ...