(Di giovedì 12 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Laritrova Davidedi Imperia. Il fischietto ligure è stato designato per dirigere il match di, in programma sabato, ore 15, allo stadio “Castellani“. Recente l’ultimo precedente con idi Davide, diretti all’Arechi in occasione del successo sulla Fiorentina (2-1), con reti di Djuric e Bonazzoli. Negativo, invece, l’unico incrocio stagionale in trasferta, esattamente sul campo dello Spezia, quando l’allora formazione di Fabrizio Castori si vide rimontare da Strelec e Kovalenko l’iniziale vantaggio di Simy. Persi tratterà della prima stagionale con l’di Aurelio Andreazzoli. Gli assistenti saranno Giorgio Peretti di Verona e Stefano Alassio di Imperia. Il ruolo di quarto uomo è ...

ferlito_fabio : @AleFra39606293 @GenoaCFC E tu pensi che il presidente della Salernitana abbia dovuto convincere quello del Napoli… - SalernoSport24 : ??? L’AIA ha diramato la lista degli arbitri di Empoli Salernitana ??? Leggi l'articolo su SalernoSport24 ??… - anteprima24 : ** #Salernitana, a #Empoli fischia #Massa: con lui i #Granata di Nicola hanno già vinto ** - dyscoveryx : @FMCROfficial Ti sembra normale che di bello sia VAR anche in Empoli-Salernitana??? - sportli26181512 : Empoli-Salernitana: arbitro, assistenti e Var: L'AIA ha reso noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei… -

L'AIA ha reso noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V. A. R. e degli A. V. A. R. che dirigeranno gara valida per la 18ª giornata di ritorno del Campionato di Serie A 2021/22. sabato ore 15.00 Massa Peretti - Alassio Iv: Marcenaro Var: Di Bello Avar: Abbattista