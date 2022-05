Salazar trovato morto nel bagagliaio dell' auto | shock in Messico

Advertising

Martedì, un funzionario ha confermato che si trattava di. La polizia (non avendonessuna denuncia di furto del veivolo), sospetta chesia stato prima ucciso, poi messo nel ...In una nota del club messicano si legge: 'Siamo profondamente dispiaciuti per la perdita di Antonio Hulk, che è uscito dalle nostre squadre giovanili e ha debuttato in prima squadra nel 2007. ...Il calcio messicano è in lutto per la morte improvvisa di Antonio "Hulk" Salazar, ex calciatore del Chivas. Le autorità messicane hanno rivelato di aver ritrovato il corpo senza vita del 33enne, nel b ...E’ stato confermato il decesso di Antonio Salazar Castillo, attaccante in grado di mettersi in mostra in alcune squadre. La notizia della tragedia è stata confermata dalla sua ex squadra e dalla ...