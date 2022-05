Russia, tv contro Italia e Draghi. Solovyov: “Italiani mi scrivono…” – Video (Di giovedì 12 maggio 2022) (Adnkronos) – “E poi c’è l’Italia… L’Italia che sembrava così vicina a noi.. Hanno Mario Draghi… .”. Vladimir Solovyov, ‘star’ della tv russa recentemente ospite di trasmissioni Italiane, si sofferma sul ruolo dell’Italia in funzione anti-Russia nel quadro della guerra che Mosca ha avviato contro l’Ucraina. “L’Italia ci esclude dal premio Dante. Perché? Perché siamo russi… E gli Italiani che hanno una coscienza dicono ‘proviamo grande vergogna per quello che sta succedendo, non dovrebbe andare così. La gente mi scrive, le persone dicono ‘per favore dica a Putin che non è il popolo Italiano. E’ il governo, che disprezziamo’…”, dice Soloviov nel suo talk show, come evidenzia su Twitter il giornalista ... Leggi su italiasera (Di giovedì 12 maggio 2022) (Adnkronos) – “E poi c’è l’… L’che sembrava così vicina a noi.. Hanno Mario… .”. Vladimir, ‘star’ della tv russa recentemente ospite di trasmissionine, si sofferma sul ruolo dell’in funzione anti-nel quadro della guerra che Mosca ha avviatol’Ucraina. “L’ci esclude dal premio Dante. Perché? Perché siamo russi… E glini che hanno una coscienza dicono ‘proviamo grande vergogna per quello che sta succedendo, non dovrebbe andare così. La gente mi scrive, le persone dicono ‘per favore dica a Putin che non è il popolono. E’ il governo, che disprezziamo’…”, dice Soloviov nel suo talk show, come evidenzia su Twitter il giornalista ...

