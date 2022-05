Russia minaccia all' ordine mondiale | Von der Leyen si sfoga contro Mosca

Advertising

MediasetTgcom24 : Von der Leyen: 'Russia è la minaccia più diretta all'ordine mondiale' #ursulavonderleyen - riotta : Putin minaccia di annettere alla Russia illegalmente la città #Ucraina? di Kherson. L'Europa lo permetterà? - PLinItalia : Ambasciatore????@Anna_M_Anders: „Le campagne di disinformazione condotte dalla Russia sono molto evidenti e non colpi… - askanews_ita : #VonderLeyen: la #Russia è la minaccia più diretta all'ordine mondiale - agenzia_nova : Von der Leyen: “La #Russia è la principale minaccia all’ordine internazionale”. Nuova offensiva nella regione di… -

La'è oggi lapiù diretta all'ordine mondiale con la barbara guerra contro l'Ucraina, e il suo inquietante patto con la Cina', ha dichiarato oggi a Tokyo la presidente della Commissione ...L'Ungheria chiede di escludere il petrolio russo dalle sanzioni Ue. Rientrato l'attacco hacker ad alcuni siti italiani, tra cui quello del ...E' il 78esimo giorno di guerra in Ucraina. Durante una sua visita a Tokyo, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha definito la Russia "la minaccia più diretta all'ordine ...Budapest non ha infatti ancora abbandonato la minaccia del veto e continua a tenere in ostaggio il sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia, in cui si prevede lo stop al greggio di Mosca tra sei ...