Russia e non solo. Cavo Dragone da Washington rilancia l’integrazione Ue-Nato (Di giovedì 12 maggio 2022) L’invasione russa dell’Ucraina è un punto di svolta, al quale bisogna reagire potenziando le capacità di deterrenza per prevenire adeguatamente i conflitti del futuro. Questo è stato il tema centrale dell’intervento del capo di Stato maggiore della Difesa, ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, al Center for strategic and international studies (Csis) di Washington. “L’Europa e l’Alleanza Atlantica non possono sperare di tornare al mondo di prima dell’invasione russa”, ha detto, aggiungendo che soprattutto l’Unione europea “dovrà contribuire più efficacemente alla propria difesa, lo Strategic compass avrà bisogno del supporto e della condivisione di tutti i Paesi”. La sfida della Russia Per il capo di Stato maggiore, “la guerra dimostra che c’è un chiaro bisogno di integrazione tra le forze Ue e Nato”. ... Leggi su formiche (Di giovedì 12 maggio 2022) L’invasione russa dell’Ucraina è un punto di svolta, al quale bisogna reagire potenziando le capacità di deterrenza per prevenire adeguatamente i conflitti del futuro. Questo è stato il tema centrale dell’intervento del capo di Stato maggiore della Difesa, ammiraglio Giuseppe, al Center for strategic and international studies (Csis) di. “L’Europa e l’Alleanza Atlantica non possono sperare di tornare al mondo di prima dell’invasione russa”, ha detto, aggiungendo che soprattutto l’Unione europea “dovrà contribuire più efficacemente alla propria difesa, lo Strategic compass avrà bisogno del supporto e della condivisione di tutti i Paesi”. La sfida dellaPer il capo di Stato maggiore, “la guerra dimostra che c’è un chiaro bisogno di integrazione tra le forze Ue e”. ...

Advertising

martaottaviani : Nel caso non ve ne foste ancora reso conto, l’#Italia è in pericolo. Attacchi #hacker, #propaganda di #mosca in tv,… - GiovaQuez : Zelensky: 'Sono sicuro che se l'Ucraina avesse fatto parte della Nato, non ci sarebbe stata la guerra. La Russia ha… - marcotravaglio : AGGRESSORI E AGGREDITI Dal 24 febbraio non puoi dire nulla sulla Russia e l’Ucraina senza che il bimbominkia di tur… - stanislaolauric : @DiDonadice Adesione, non annessione. Annessione è quella del Donbass in Russia - tweetmaurizio : Una fetta non meglio precisata della popolazione occidentale è per sovvertire il cosiddetto 'ordine mondiale' ovver… -