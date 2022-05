Russi bloccano uscite da sotterranei Azovstal (Di giovedì 12 maggio 2022) Le truppe russe stanno bloccando le uscite dai passaggi sotterranei dell'impianto Azovstal di Mariupol. Lo afferma il consigliere del sindaco di Mariupol Petro Andriushchenko su Telegram Leggi su europa.today (Di giovedì 12 maggio 2022) Le truppe russe stanno bloccando ledai passaggidell'impiantodi Mariupol. Lo afferma il consigliere del sindaco di Mariupol Petro Andriushchenko su Telegram

peaceonly_ : @rusembitaly Gli ucraini che ci bloccano il gas e poi sarebbero i Russi i cattivoni. Povera Europa. A proposito... - JoeBro20802650 : RT @AseroGiovanna: Continua vedo l'elogio degli eroici patrioti nazisti che bloccano i cattivissimi russi fuori da azovstal. Prossimamente… - AseroGiovanna : Continua vedo l'elogio degli eroici patrioti nazisti che bloccano i cattivissimi russi fuori da azovstal. Prossima… - leogiordano_13 : Biden ringrazia Draghi per armi, sanzioni e l'impegno a unire Nato e UE, a non lavorare per l'autonomia di questa.… - herisson13 : @lucatelese I russi bloccano la centrale di compressione che si trova in territorio 'conquistato'. -