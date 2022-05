Roswell New Mexico | Dynasty e Charmed cancellate | The CW spazza via altre sei serie dopo gli eroi DC

(Di giovedì 12 maggio 2022) Un’altra strage firmata The CW è andata in scena negli Usa in queste ore con la cancellazione diNew. La rete giovane per anni ci ha regalato grandi show famosi in tutto il mondo e, in particolare, in Italia (vedi The Vampire Diaries, Arrow, Gossip Girl) ma anche in questo caso sembra che un’altra era stia per chiudersi ela cancellazione di Legends of Tomorrow e Batwoman, ecco che The CWviasei. In particolare, ladi superDC Naomi si concluderàuna sola stagione, il reboot disi concludecinque stagioni; il reboot di The 4400 sta finendouna sola stagione e ...

Ma come hanno cancellato Roswell, New Mexico? Ma siete dei PIZZETTARI INCOMPETENTI, NON HO PAROLE. - bimbadiziamara : Ci vuole coraggio a cancellare Roswell New Mexico. Infami siete solo degli infami - xlemondrop : HO LETTO CHE HANNO CANCELLATO ROSWELL NEW MEXICO MA VAFFANCULO DOVETE FALLIRE PORCO * - Silvia_Mio86 : RT @_Valealizzi_: È una vergogna cancellare serie come Roswell New Mexico per mandare avanti certe cagate stile Riverdale IO NON SONO INCAZ…

