Rossana | significato e origine del nome

Leggi su gravidanzaonline

(Di giovedì 12 maggio 2022)proviene dal greco ?????? (Roxane), derivato a sua volta dalpersiano o bactriano ????? (Roshanak o Roušanak), ed è interpretato come “luminosa”, “splendente”, “rilucente” oppure come “alba”. La radice più arcaica, come anche del termine italiano “rosso” o il demonimo “russo”, è l’indo-iranico ruxs/roxs, ovverosia “chiaro”, “luminoso”, ed è quindi affine ai nomi Alba, Sepideh, Hajna, Aurora, Dawn, Anatolio, Zaria e Niamh, mentre non è collegabile in alcun modo a nomi come Rosanna o Rosa. Era portato da Rossane, la prima moglie di Alessandro Magno, figlia di Ossiarte, a cui è dedicato l’asteroide 317 Roxane; ildeve però la sua diffusione principalmente al personaggio letterario di(Roxane), la donna di cui è innamorato Cyrano de Bergerac nel dramma del 1897 di Edmond ...