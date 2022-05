Roma-Venezia, Mourinho in conferenza stampa: data, orario, diretta tv e streaming (Di giovedì 12 maggio 2022) Siamo arrivati alla conclusione di questo fantastico campionato di Serie A. Sabato 14 maggio, alle ore 20:45, la Roma di José Mourinho ospiterà il Venezia per la 37esima giornata di campionato. Il tecnico dei giallorossi risponderà alle domande dei giornalisti a partire dalle ore 16:00 di oggi, venerdì 13 aprile. La conferenza stampa potrà essere seguita in diretta sui canali social della Roma e sul canale Youtube. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. LA diretta TESTUALE SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 12 maggio 2022) Siamo arrivati alla conclusione di questo fantastico campionato di Serie A. Sabato 14 maggio, alle ore 20:45, ladi Joséospiterà ilper la 37esima giornata di campionato. Il tecnico dei giallorossi risponderà alle domande dei giornalisti a partire dalle ore 16:00 di oggi, venerdì 13 aprile. Lapotrà essere seguita insui canali social dellae sul canale Youtube. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. LATESTUALE SportFace.

