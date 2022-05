Roma Sprint Festival, Sabatini vince sui 100 metri T63: “Voglio abbassare il record mondiale” (Di giovedì 12 maggio 2022) Roma – Grande festa di sport, a Roma, per la seconda edizione del Nissolino Roma Sprint Festival, primo meeting di alto livello della stagione. L’evento, che si è svolto nell’impianto dello Stadio dei Marmi, ha visto alcuni dei più grandi velocisti italiani e stranieri sfidarsi per la conquista dei titoli 2022. Particolare interesse ha suscitato la gara dei 100 metri di categoria T63, con Ambra Sabatini, Martina Caironi e Monica Contrafatto ai blocchi di partenza, in quella che è stata la riedizione della finale dei Giochi Paralimpici di Tokyo 2020. E come in Giappone, a tagliare per prima il traguardo è stata Ambra Sabatini, che ha preceduto Martina Caironi e Monica Contrafatto. Anche se a fare notizia, più che il risultato, è stata l’atmosfera di ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 12 maggio 2022)– Grande festa di sport, a, per la seconda edizione del Nissolino, primo meeting di alto livello della stagione. L’evento, che si è svolto nell’impianto dello Stadio dei Marmi, ha visto alcuni dei più grandi velocisti italiani e stranieri sfidarsi per la conquista dei titoli 2022. Particolare interesse ha suscitato la gara dei 100di categoria T63, con Ambra, Martina Caironi e Monica Contrafatto ai blocchi di partenza, in quella che è stata la riedizione della finale dei Giochi Paralimpici di Tokyo 2020. E come in Giappone, a tagliare per prima il traguardo è stata Ambra, che ha preceduto Martina Caironi e Monica Contrafatto. Anche se a fare notizia, più che il risultato, è stata l’atmosfera di ...

