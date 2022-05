Roma, rinnovo Zaniolo: a fine stagione via alla trattativa. La situazione (Di giovedì 12 maggio 2022) In casa Roma si pensa anche il rinnovo di Zaniolo. La società dovrebbe sedersi al tavolo delle trattative a fine stagione Tra la Roma e Zaniolo balla ancora un rinnovo dell’attuale contratto che ha una scadenza nel 2024. Per i giallorossi, il gioiello italiano è un asset importante; non incedibile, ma comunque uno dei punti fermi della rosa. Per questo motivo il valore di mercato resta per i Friedkin sempre stabile sui 60-70 milioni di euro. Cifre che al momento hanno spaventato i club interessati, Juventus su tutti. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, a fine stagione il club e Zaniolo si siederanno alla scrivania per trattare il rinnovo. ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 12 maggio 2022) In casasi pensa anche ildi. La società dovrebbe sedersi al tavolo delle trattative aTra laancora undell’attuale contratto che ha una scadenza nel 2024. Per i giallorossi, il gioiello italiano è un asset importante; non incedibile, ma comunque uno dei punti fermi della rosa. Per questo motivo il valore di mercato resta per i Friedkin sempre stabile sui 60-70 milioni di euro. Cifre che al momento hanno spaventato i club interessati, Juventus su tutti. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, ail club esi siederannoscrivania per trattare il. ...

Advertising

FraLauricella : #CoppaItaliaFrecciarossa #Juventus chiude a zero titoli. #allegri uno dell’Inter mi ha dato una pedata. La #roma… - CalcioNews24 : Le ultime sul rinnovo di #Zaniolo con la #Roma - romanewseu : Zaniolo-Roma: dopo la finale di Conference le manovre per trattare il rinnovo ?? - TuttoASRoma : Zaniolo-Roma, dopo la finale le manovre per il rinnovo - siamo_la_Roma : ?? Tre partite separano #Zaniolo dal suo presente e futuro ?? Appuntamento a fine stagione per il rinnovo ?? Senza f… -