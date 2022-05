Roma peggio di Kabul: buche pericolosissime, ora i giapponesi ci testano le moto (Di giovedì 12 maggio 2022) Roma, 12 mag —Un’autentica giungla d’asfalto, con strade trasformate in percorsi di rally o in distese di buche: tanto da essere utilizzate dagli ingegneri giapponesi per testare — in condizioni oggettivamente limite — gli scooter delle varie case produttrici. La Roma delle buche Questa ormai è Roma, e se fino a poco tempo fa la condizione delle strade percorse ogni giorno da decine di migliaia di automobilisti, motociclisti e ciclisti suscitava ironie o cause giudiziarie per il risarcimento dei danni patiti agli pneumatici, da qualche tempo la situazione si è resa drammatica. Incidenti mortali casati dalle disconnessioni del manto stradale non sono mancati, come riportato dalle cronache cittadine e la trasmissione Mattino Cinque News raccoglie ora gli eloquenti sfoghi ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 12 maggio 2022), 12 mag —Un’autentica giungla d’asfalto, con strade trasformate in percorsi di rally o in distese di: tanto da essere utilizzate dagli ingegneriper testare — in condizioni oggettivamente limite — gli scooter delle varie case produttrici. LadelleQuesta ormai è, e se fino a poco tempo fa la condizione delle strade percorse ogni giorno da decine di migliaia di automobilisti,ciclisti e ciclisti suscitava ironie o cause giudiziarie per il risarcimento dei danni patiti agli pneumatici, da qualche tempo la situazione si è resa drammatica. Incidenti mortali casati dalle disconnessioni del manto stradale non sono mancati, come riportato dalle cronache cittadine e la trasmissione Mattino Cinque News raccoglie ora gli eloquenti sfoghi ...

