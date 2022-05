Roma, Mourinho sogna Douglas Luiz, l’Aston Villa lo valuta 20 milioni (Di giovedì 12 maggio 2022) In attesa della finale di Conference League, Mourinho ha messo gli occhi su Douglas Luiz dell’Aston Villa, su cui c’è anche il Chelsea Jose Mourinho immagina la Roma del futuro in attesa della finale di Conference League. L’allenatore giallo rosso chiede un rinforzo a centrocampo e ha individuato in Douglas Luiz il suo obbiettivo. Per il calciatore dell’Aston Villa bisognerà battere la concorrenza del Chelsea. La società di Birmingham valuta il calciatore sui 20 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 12 maggio 2022) In attesa della finale di Conference League,ha messo gli occhi sudel, su cui c’è anche il Chelsea Joseimmagina ladel futuro in attesa della finale di Conference League. L’allenatore giallo rosso chiede un rinforzo a centrocampo e ha individuato inil suo obbiettivo. Per il calciatore delbisognerà battere la concorrenza del Chelsea. La società di Birminghamil calciatore sui 20di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

