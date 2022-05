Roma, Mourinho premiato a Trigoria con la panchina d'oro del 2010 (Di giovedì 12 maggio 2022) Roma - Non è mai troppo tardi per ritirare un premio , anche a distanza di dodici anni dalla sua vittoria. José Mourinho questa mattina ha ritirato a Trigoria la panchina d'Oro che aveva vinto quando ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 12 maggio 2022)- Non è mai troppo tardi per ritirare un premio , anche a distanza di dodici anni dalla sua vittoria. Joséquesta mattina ha ritirato alad'Oro che aveva vinto quando ...

Advertising

sportface2016 : +++#Zeman risponde a #Mourinho: 'Lui in finale di #ConferenceLeague? Segno che quella coppa è di basso livello'+++ #Roma - sportface2016 : #Zeman ancora al veleno: 'Il miglior allenatore della #SerieA è #Italiano. #Mourinho non mi piace. La finale di… - FBiasin : Ennesima finale per #Mourinho che in qualche modo ha già vinto, perché se il tuo stadio è sempre pieno (e quest’ann… - sportli26181512 : Roma, Mourinho premiato a Trigoria con la panchina d'oro del 2010: Il tecnico portoghese quando era alla guida dell… - MomentiCalcio : Roma, a centrocampo urgono rinforzi: ecco il nuovo obiettivo individuato da Mourinho -