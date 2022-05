Roma Mkhitaryan, doppio obiettivo per l’armeno: Tirana e rinnovo (Di giovedì 12 maggio 2022) Il futuro di Mkhitaryan a Roma potrebbe continuare: l’armeno al momento ha l’obiettivo della finale a Tirana e poi il rinnovo Il futuro di Mkhitaryan potrebbe proseguire con la maglia della Roma anche per le prossime stagioni. l’armeno ha due obiettivi per questo finale di stagione. Il primo è giocare la finale di Conference League a Tirana e poi parlare con la società del rinnovo. Secondo il Corriere dello Sport, i giallorossi avrebbero proposto un contratto biennale. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 12 maggio 2022) Il futuro dipotrebbe continuare:al momento ha l’della finale ae poi ilIl futuro dipotrebbe proseguire con la maglia dellaanche per le prossime stagioni.ha due obiettivi per questo finale di stagione. Il primo è giocare la finale di Conference League ae poi parlare con la società del. Secondo il Corriere dello Sport, i giallorossi avrebbero proposto un contratto biennale. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : Il doppio obiettivo di #Mkhitaryan e la #Roma ?? - infoitsport : Mkhitaryan punta il Feyenoord: “In finale ci sarò”. Il piano ad hoc della Roma - infoitsport : Roma, Mkhitaryan ok per la finale. Mourinho vorrebbe fargli fare qualche minuto col Torino - salvione : Mkhitaryan, Mourinho ha un obiettivo per il recupero - sportli26181512 : #Mkhitaryan, #Mourinho ha un obiettivo per il recupero: Il tecnico giallorosso è entusiasta del rendimento del joll… -