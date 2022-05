Roma-Kiev: il Cdm proroga lo stato di emergenza per gli aiuti all'Ucraina (Di giovedì 12 maggio 2022) AGI - Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, ha deliberato la proroga dello stato di emergenza per intervento all'estero già deliberato in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina. La proroga è volta a continuare a garantire le attività di soccorso e assistenza alla popolazione, nell'ambito del meccanismo di protezione civile dell'Unione europea, sul territorio dell'Ucraina e dei Paesi limitrofi interessati dall'emergenza. Draghi ha riunito il Consiglio dei Ministri, appena rientrato da Washington, dove ha incontrato il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden, la speaker della Camera Nancy Pelosi e la Segretaria al Tesoro Janet Yellen. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha oggi telefonato al ... Leggi su agi (Di giovedì 12 maggio 2022) AGI - Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, ha deliberato ladellodiper intervento all'estero già deliberato in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'. Laè volta a continuare a garantire le attività di soccorso e assistenza alla popolazione, nell'ambito del meccanismo di protezione civile dell'Unione europea, sul territorio dell'e dei Paesi limitrofi interessati dall'. Draghi ha riunito il Consiglio dei Ministri, appena rientrato da Washington, dove ha incontrato il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden, la speaker della Camera Nancy Pelosi e la Segretaria al Tesoro Janet Yellen. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha oggi telefonato al ...

