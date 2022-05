Risultati Playoff Serie C: Palermo e Juventus U23 qualificate (Di giovedì 12 maggio 2022) ai quarti di finale Entella – Foggia (and. 0 – 1): FINALE 2 – 1 Marcatori: 8? p.t. Rada (E), 8? s.t. Petermann (F), 27? s.t. Capello (E). Al 10? s.t. espulso Schenetti (E) Feralpisalò – Pescara (and. 3 – 3): FINALE 2 – 1 Marcatori: 6? s.t. Guerra (F), 14? s.t. Siligardi (F), 30? s.t. Clemenza (P) Palermo – Triestina (and. 2 – 1): FINALE 1 – 1 Marcatori: 32? s.t. Litteri (T), 50? s.t. Luperini (P). Al 20? p.t. Procaccio (T) sbaglia un rigore Renate – Juventus U23 (and. 1 – 1): FINALE 0 – 1 Marcatori: 28? p.t. Da Graca (J) L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 12 maggio 2022) ai quarti di finale Entella – Foggia (and. 0 – 1): FINALE 2 – 1 Marcatori: 8? p.t. Rada (E), 8? s.t. Petermann (F), 27? s.t. Capello (E). Al 10? s.t. espulso Schenetti (E) Feralpisalò – Pescara (and. 3 – 3): FINALE 2 – 1 Marcatori: 6? s.t. Guerra (F), 14? s.t. Siligardi (F), 30? s.t. Clemenza (P)– Triestina (and. 2 – 1): FINALE 1 – 1 Marcatori: 32? s.t. Litteri (T), 50? s.t. Luperini (P). Al 20? p.t. Procaccio (T) sbaglia un rigore Renate –U23 (and. 1 – 1): FINALE 0 – 1 Marcatori: 28? p.t. Da Graca (J) L'articolo proviene da Calcio News 24.

