Rinnovo Perisic: la frecciatina del croato dopo la Finale (Di giovedì 12 maggio 2022) Nella bella partita che è stata la Finale di Coppa Italia, la stessa che ha brillato più intensamente di tutte è quella di Ivan Perisic. Il croato, premiato come MVP della partita, ha messo a segno una doppietta decisiva nei tempi supplementari della gara. Prima si è preso la responsabilità di calciare un rigore decisivo. Poi, come se nulla fosse, ha scagliato un bordata micidiale di sinistro, dopo un gran controllo, alle spalle di un incopevole Perin. Croce e delizia dei tifosi neroazzurri ieri sera, Perisic ha parlato anche del suo Rinnovo. dopo aver vinto la Coppa e il premio di migliore in campo, Perisic è stato chiamato alle telecamere per l’intervista post-partita. “Ho sempre pensato che avremmo vinto, anche quando eravamo in svantaggio. La ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 12 maggio 2022) Nella bella partita che è stata ladi Coppa Italia, la stessa che ha brillato più intensamente di tutte è quella di Ivan. Il, premiato come MVP della partita, ha messo a segno una doppietta decisiva nei tempi supplementari della gara. Prima si è preso la responsabilità di calciare un rigore decisivo. Poi, come se nulla fosse, ha scagliato un bordata micidiale di sinistro,un gran controllo, alle spalle di un incopevole Perin. Croce e delizia dei tifosi neroazzurri ieri sera,ha parlato anche del suoaver vinto la Coppa e il premio di migliore in campo,è stato chiamato alle telecamere per l’intervista post-partita. “Ho sempre pensato che avremmo vinto, anche quando eravamo in svantaggio. La ...

