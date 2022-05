Rinnovo contratto, Turi (Uil Scuola): “Dal Governo narrazione propagandistica. Per le risorse si è raschiato il barile” (Di giovedì 12 maggio 2022) "E’ molto bello venire a sapere che, per la Scuola, il ministero sta disegnando un futuro prospero e sereno. Fare annunci in un momento così difficile deve portare qualche soddisfazione al Governo. E deve essere utile per rassicurare le persone. Non si comprende però – osserva il segretario generale della Uil Scuola, Pino Turi, come si può gongolare nell’annuncio del Rinnovo di un contratto già scaduto, offrendo un aumento del 3,4% che non copre nemmeno l’inflazione (sopra il 5%)". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 12 maggio 2022) "E’ molto bello venire a sapere che, per la, il ministero sta disegnando un futuro prospero e sereno. Fare annunci in un momento così difficile deve portare qualche soddisfazione al. E deve essere utile per rassicurare le persone. Non si comprende però – osserva il segretario generale della Uil, Pino, come si può gongolare nell’annuncio deldi ungià scaduto, offrendo un aumento del 3,4% che non copre nemmeno l’inflazione (sopra il 5%)". L'articolo .

Advertising

DiMarzio : L'@Inter cerca un punto di incontro con Ivan #Perisic per il #rinnovo del suo contratto: le richieste delle due par… - AntoVitiello : Si avvicina l'addio di #Origi con il #Liverpool, non sono state raggiunte le presenze per il rinnovo automatico del… - tvdellosport : ?? CAGLIARI, ESONERO E RINNOVO PER MAZZARRI Il #Cagliari esonera #Mazzarri ma nel paradosso del mercato gli prolu… - soniapa1970 : RT @cgilnazionale: #Tpl: #MaurizioLandini, rinnovo #contratto ottima notizia, ora si lavori per riforma settore ?? - orizzontescuola : Rinnovo contratto, Turi (Uil Scuola): “Dal Governo narrazione propagandistica. Per le risorse si è raschiato il bar… -