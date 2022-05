Rincari | 33mila imprese italiane a rischio | l' allarme di IBC

Advertising

Adnkronos

IBC, Associazione Industrie Beni di Consumo, ha organizzato la conferenza "Energie e sinergie per la filiera", svoltasi a Milano e dedicata alla questione energetica e alle sfide che deve affrontare ...e penuria di materie prime, impennata dei prezzi dell'energia, criticità nella movimentazione delle merci su scala globale mettono a rischio la tenuta delleimprese che in Italia ... Ibc, con rincari e penuria materie prime a rischio tenuta 33mila imprese beni consumo IBC, Associazione Industrie Beni di Consumo, ha organizzato la conferenza “Energie e sinergie per la filiera”, svoltasi a Milano e dedicata ...(Adnkronos) – Rincari e penuria di materie prime, impennata dei prezzi dell’energia, criticità nella movimentazione delle merci su scala globale mettono a rischio la tenuta delle 33mila imprese che in ...