Rimini, imprenditore si toglie la vita: la sua azienda stava per chiudere (Di giovedì 12 maggio 2022) commenta Un imprenditore si è tolto la vita bevendo acido muriatico da una bottiglia. È successo a Sant'Andrea in Casale, provincia di Rimini, dove l'uomo, Claudio Fiori, 60 anni, era titolare della ...

