Rigore De Ligt su Lautaro c’era? Polemiche dopo Juventus Inter di Coppa Italia (Di giovedì 12 maggio 2022) La finale di Coppa Italia ha visto il successo dell’Inter sulla Juventus in una gara carica di Polemiche, specie dopo il Rigore su Lautaro. La Juventus, per dare un senso a questa stagione, aveva bisogno di alzare la Coppa Italia (unico trofeo possibile dopo le delusioni in SuperCoppa e campionato); l’Inter, invece, voleva mettere in bacheca la seconda Coppa in attesa degli ultimi centottanta minuti di Serie A dove i nerazzurri devono sperare in una sconfitta del Milan per confermarsi campioni d’Italia. E’ stata una partita ricca di emozioni, con sei gol, rimonte e il successo dei ragazzi di Inzaghi; centoventi minuti ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 12 maggio 2022) La finale diha visto il successo dell’sullain una gara carica di, specieilsu. La, per dare un senso a questa stagione, aveva bisogno di alzare la(unico trofeo possibilele delusioni in Supere campionato); l’, invece, voleva mettere in bacheca la secondain attesa degli ultimi centottanta minuti di Serie A dove i nerazzurri devono sperare in una sconfitta del Milan per confermarsi campioni d’. E’ stata una partita ricca di emozioni, con sei gol, rimonte e il successo dei ragazzi di Inzaghi; centoventi minuti ...

juventusfc : 97’ | Dopo aver consultato il VAR, secondo rigore per l’Inter per il contatto tra de Ligt e de Vrij. #JuveInter [2… - franonesiste : RT @stoinincognito: ragazzi sapete che io non seguo il calcio ma ogni volta che leggo de ligt in tl è perché ha provocato un rigore non cap… - NFrangipani : RT @stoinincognito: ragazzi sapete che io non seguo il calcio ma ogni volta che leggo de ligt in tl è perché ha provocato un rigore non cap… - MrElioMirani : RT @stoinincognito: ragazzi sapete che io non seguo il calcio ma ogni volta che leggo de ligt in tl è perché ha provocato un rigore non cap… - Roberto56859540 : @Enrico_ds27 @_Morik92_ Per onore della verità (forse solo tua) mi spieghi che tipo di fallo da rigore ha fatto De Ligt? Da juventino eh... -