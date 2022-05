Rifiuti | campane dell’umido sorvegliate dai beneficiari del Rdc

Advertising

rep_napoli : Napoli, rifiuti: 'campane' in strada per la raccolta dell'umido [di Alessio Gemma] [aggiornamento delle 10:00] -

La Repubblica

Saranno installate entro luglio nelle zone non servite dalla differenziata porta a porta e presidiate dai beneficiari del Reddito di cittadinanza. A giugno il concorso dell'Asia, a settembre al lavoro ...Le, ormai sempre più simili a luoghi di abbandono di, saranno tolte dalle strade: per la raccolta degli imballaggi in vetro entrerà in vigore il porta a porta , con cadenza mono - ... Napoli, rifiuti: "campane" in strada per la raccolta dell'umido Attenzione a cosa deponete nelle campane della raccolta differenziata. Perché presto un "guardiano" vigilerà sui rifiuti gettati. Qualcuno potrebbe sorridere nel leggere questa notizia. Eppure è tutto ...Nelle 13 spiagge nelle province di Caserta, Napoli e Salerno sono stati censiti un totale di 10.752 rifiuti in un’area totale di 43.900mq ...