Residenti contro i miasmi prodotti dalla Biogas

(Di giovedì 12 maggio 2022) “Chiediamo che si continui a lavorare ma rispettando le regole e soprattutto non costringendo noia dover vivere nelle nostre case con le finestre chiuse”. A parlare è un gruppo didi Eboli, che lamentano le esalazioni, la puzza ed iche provengono dal vicino impianto di. “– dicono – che quando c’è un leggero venticello arrivano fino al bivio di Santa Cecilia”. Iche dicono di essersi rivolti in maniera pacifica ai titolari della struttura, attraverso un comitato di quartiere iniziano ad essere stanchi. “Adesso sta arrivando l’estate, inizia a fare caldo, anche noi abbiamo il diritto di poter stare nelle nostre case con le finestre aperte. Purtroppo questo non è possibile, perchè i cattivi odori e le esalazioni ci costringono a stare ...

