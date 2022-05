Resident Evil: due trailer per la serie in arrivo su Netflix (Di giovedì 12 maggio 2022) Netflix ha condiviso due trailer per la nuova serie ispirata al videogioco Resident Evil, in arrivo dal 14 luglio in streaming. Il 14 luglio debutterà su Netflix la nuova serie live-action ispirata a Resident Evil e online sono stati condivisi due trailer. Nel primo video vengono introdotti i protagonisti e si regala qualche anticipazione riguardante la situazione a New Raccoon City. La serie Resident Evil è ambientata nell'anno 2036, 14 anni dopo che un virus mortale ha causato un'apocalisse globale. Jade Wesker si ritrova a combattere per la sopravvivenza in un mondo dominato da creature folli e infettati assetati di sangue. Jade viene tormentata dal ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 12 maggio 2022)ha condiviso dueper la nuovaispirata al videogioco, indal 14 luglio in streaming. Il 14 luglio debutterà sula nuovalive-action ispirata ae online sono stati condivisi due. Nel primo video vengono introdotti i protagonisti e si regala qualche anticipazione riguardante la situazione a New Raccoon City. Laè ambientata nell'anno 2036, 14 anni dopo che un virus mortale ha causato un'apocalisse globale. Jade Wesker si ritrova a combattere per la sopravvivenza in un mondo dominato da creature folli e infettati assetati di sangue. Jade viene tormentata dal ...

