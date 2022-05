Renzi: “Italia viva? Ci accontentiamo di parlare al 10% della popolazione che vuole ragionare” (Di giovedì 12 maggio 2022) “La nostra riflessione (sull’Ucraina e sul ruolo degli Usa, ndr) pare che non sia amata dalla maggioranza delle persone. Ma noi non puntiamo alla maggioranza. Ci accontentiamo di parlare al 10% della popolazione che vuole ragione“. Sono le parole del leader di Italia viva, Matteo Renzi, che è intervenuto al convegno, organizzato a Roma, ‘La geopolitica del cibo’. Renzi si è domandato, all’inizio del suo discorso: “Che cos’è Italia viva?”. Per poi rispondere: “È il partito che orgogliosamente prima di inseguire i sondaggi, prova a fare una riflessione politica”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 12 maggio 2022) “La nostra riflessione (sull’Ucraina e sul ruolo degli Usa, ndr) pare che non sia amata dalla maggioranza delle persone. Ma noi non puntiamo alla maggioranza. Cidial 10%cheragione“. Sono le parole del leader di, Matteo, che è intervenuto al convegno, organizzato a Roma, ‘La geopolitica del cibo’.si è domandato, all’inizio del suo discorso: “Che cos’è?”. Per poi rispondere: “È il partito che orgogliosamente prima di inseguire i sondaggi, prova a fare una riflessione politica”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

francesca_flati : Un direttore di testata non dovrebbe partecipare a eventi di partito, deve invece garantire la terzietà servizio pu… - ediemilia : RT @avantibionda: Qui è dove la Moretto di Italia Viva ribadisce che, come Renzi chiede da sempre, il suo partitino si batte contro lo “st… - Falcex11 : RT @avantibionda: Qui è dove la Moretto di Italia Viva ribadisce che, come Renzi chiede da sempre, il suo partitino si batte contro lo “st… - shineelite2 : RT @avantibionda: Qui è dove la Moretto di Italia Viva ribadisce che, come Renzi chiede da sempre, il suo partitino si batte contro lo “st… - RitaBorsatti : RT @didinadivina: Renzi: 'Giuseppe Conte e' recordman di export di armi' - Italia - -